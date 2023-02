Bert De Backer na debuut op de motor: "Nog veel progressie, lef hebben was het moeilijkste"

"Heel goed, maar niet evident", vatte Bert De Backer zijn vuurdoop tussen Gent en Ninove samen.

"Ik heb nog heel veel te leren, er kwam heel veel op me af. Ik moest aan heel veel denken. Er is nog ruimte voor progressie."

"Wat het moeilijkste was? Inschatten waar ik moest zijn."

"En melden dat Karl (Vannieuwkerke) moest inschakelen voor een onhoudbaar verhaal dat ik wilde melden: dat lef hebben was het moeilijkste."

Na slechts één tussenstop en "geen eten en drinken" ("alles op vetverbranding") is het niet zeker of er een bisronde komt: "Dat is voor jullie een vraag en voor mij ook."