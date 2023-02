Ook na de All Star-break blijven NBA-sterren schitteren: leiders laten geen steek vallen

De laatste rechte lijn richting de play-offs in de NBA is begonnen. Na de All Star Game pikten de leiders in het Oosten en het Westen gewoon opnieuw de draad op. Zowel Bosten als Denver ging na een moeilijke verplaatsing met de volle buit huiswaarts. Joel Embiid deed de grond op zijn beurt daveren met een knappe "You shall not pass"-actie. Bekijk hieronder.