De laatste sprint richting NBA play-offs: "Boston, Denver en Milwaukee zijn 3 zekerheden"

De NBA trekt zich komende nacht weer op gang na de All-Star Break die traditioneel het seizoen in tweeën deelt. Over enkele weken weten we wie de play-offs haalt en wie uit de boot valt. PlaySports-journalist en NBA-kenner Dennis Xhaët maakt de balans op van het seizoen tot nu toe en blikt vooruit op wat nog komt: "Met de komst van Kevin Durant is Phoenix automatisch titelkandidaat geworden", zegt Xhaët, die eerst stilstaat bij de ontgoochelingen.

De grootste teleurstelling: de Golden State Warriors

"Een van de grootste teleurstellingen tot nog toe vind ik de Golden State Warriors, toch de titelverdediger", vertelt Dennis Xhaët. "Ik had van hen meer verwacht. Het seizoen is nu al bijna 60 matchen ver, het mag beter beginnen te worden." "Oké, de blessures van Stephen Curry hebben niet geholpen, maar in het begin van het seizoen was Curry niet geblesseerd en toen liep het ook al niet goed." "De Warriors hebben nog altijd geen ritme gevonden. Het verbaast mij dat het zo lang duurt. Ze zoeken nog altijd naar hun identiteit en ik ben benieuwd of dat in de laatste 20 à 25 wedstrijden nog zal gebeuren."

Wat is de verklaring voor de haperende machine bij de Warriors? "Ik heb er eigenlijk geen verklaring voor", zoekt ook Xhaët naar antwoorden. "Met Otto Porter en Gary Payton II, die nu terug is, zijn wel twee ervaren mannen vertrokken die vorig jaar belangrijk waren in de play-offs, maar dat zou het verschil niet mogen maken." "Defensief hebben ze niet meer de basis van de vorige jaren en toch is Golden State nog altijd een ploeg waarvan je zegt: "Die zie ik in de finale terechtkomen." De Warriors afschrijven is nooit een goed idee, maar de tijd begint nu echt wel te dringen." (lees voort onder de video)

Meer teleurstellingen: LA Lakers en Dallas Mavericks

LeBron James heeft dan wel het puntenrecord van Kareem Abdul-Jabbar afgesnoept, maar zijn LA Lakers vallen op dit moment wel opnieuw naast de play-offs. "Ja, dat is teleurstellend, maar geen verrassing. Is het dan eigenlijk wel een teleurstelling wanneer je dit verwacht had", glimlacht Dennis Xhaët. "Dit is gewoon waarvoor we gevreesd hadden." Vlak voor de All-Star Break hebben de LA Lakers met enkele trades wel geprobeerd om het team te versterken. "Spelers als Rui Hachimura, D'Angelo Russell of Malik Beasley passen wel beter bij een ploeg van LeBron James, maar het maakt de Lakers niet beter in de Western Conference van dit jaar. Ik geloof nog altijd niet dat dit een team voor de play-offs is."

Ook Dallas, vorig seizoen nog finalist in het Westen, heeft Dennis Xhaët nog niet kunnen bekoren. "Luka Doncic is fantastisch, maar Dallas heeft amper 2 matchen meer gewonnen dan verloren." "Het is vooral teleurstellend wanneer je ze ziet spelen. Ik hou van Doncic, een van de meest fantastische basketballers die ik ooit gezien heb. Maar het lijkt wel heel veel op het Houston van James Harden, met Doncic die de bal 15 à 20 seconden in zijn handen heeft en alles beslist." "Heliocentrisme werkt in basketbal maar tot op bepaalde hoogte. Ik had gehoopt op meer variatie in hun spel. Of nieuwkomer Kyrie Irving dan soelaas biedt? In aanval kan het heel interessant worden, maar defensief wordt het een ramp. En Kyrie betekent ook drama. Hoe lang zal het deze keer duren voor hij de kleedkamer weer op zijn kop zet?" (lees voort onder de video)

Een pluim voor Sacramento, OKC en Utah

Welke teams hebben tot nu toe wel een goeie beurt gemaakt? "De Sacramento Kings", klinkt het overtuigd. "De Kings zijn nu de nummer 3 in het Westen en er hangt een heel tof aura rond die ploeg." "Sacramento speelt leuk basketbal. De'Aaron Fox en Domantos Sabonis werkt goed op het veld, Keegan Murray is een belofte en Kevin Huerter is een goeie aanwinst geweest. De nieuwe coach Mike Brown heeft een goeie identiteit geïnstalleerd." Het is van 2006 geleden dat de Kings nog eens de play-offs haalden, geen enkel team uit de grote Amerikaanse sporten doet slechter. "Het is prachtig om te zien dat ze na al die miserie nu eindelijk nog eens een beetje succes hebben", vindt Dennis Xhaët.

Krijgen ook goede punten: Oklahoma City en Utah, twee teams waarvan verwacht werd dat ze zoveel mogelijk zouden verliezen om hun kansen om toptalent Victor Wembanyama te draften te doen stijgen. "Maar ze doen het allebei beter dan verwacht", ziet Xhaët. "Bij Utah verdient nieuwe coach Will Hardy veel credits. Hardy is een beloftevolle coach die ze bij Boston eigenlijk niet hadden willen wegdoen. Hij levert echt knap werk." "En bij Oklahoma City is Shai Gilgeous-Alexander aan het bewijzen dat hij een absolute superster in wording is. OKC is een heel aangename verrassing." (lees voort onder de video)

De 3 tenoren: Boston, Denver en Milwaukee

Voor Dennis Xhaët steken er op dit moment 3 teams bovenuit: Boston en Milwaukee in het Oosten en Denver in het Westen. "Boston en Milwaukee hadden al een heel sterke basis", klinkt het. "Bij de Bucks is Giannis Antetokounmpo minder efficiënt dan de voorbij jaren, maar let wel: hij is nog altijd superefficiënt. Milwaukee heeft Khris Middleton al veel moeten missen en ik heb nog altijd het gevoel dat ze nog niet helemaal op hun best zijn. Dat is een serieuze waarschuwing voor de rest." "Boston blijft doen wat het vorig jaar al deed en dat is toch wel straf, met een nieuwe coach. Die heeft blijkbaar een goeie grip op die ploeg. En het feit dat Jayson Tatum en Jaylen Brown vorig jaar de Finale gespeeld hebben, heeft er in mijn ogen voor gezorgd dat die twee nog een extra stapje gezet hebben."

In het Westen is het Denver van tweevoudig MVP Nikola Jokic momenteel de nummer 1. "Hij kan zomaar de eerste speler worden sinds Larry Bird in 1986 om 3 keer op rij verkozen te worden tot MVP. Jokic is gewoon nog beter dan vorig jaar en het jaar ervoor", merkt Dennis Xhaët op. "Denver is sterker dan vorig jaar, met Jamal Murray die steeds meer in zijn ritme raakt na een zware blessure en met Aaron Gordon en Michael Porter Jr. als perfecte aanvullingen." "Naast Boston en Milwaukee is Denver op dit moment een van de 3 zekerheden, al durf ik er mijn hand niet voor in het vuur te steken dat Denver als nummer 1 de topfavoriet is in het Westen." (lees voort onder de foto)

Op naar een heruitgave van 2021?

Die topfavoriet in de Western Conference zou wel eens Phoenix kunnen zijn. De verliezende finalist van 2021 haalde vlak voor de All-Star Break 4-voudig topschutter Kevin Durant binnen, een transfer die de machtsverhoudingen flink door elkaar geschud heeft. "Met Durant heeft Phoenix een van de beste 15 spelers aller tijden toegevoegd aan zijn ploeg, terwijl ze Chris Paul, Devin Booker en Deandre Ayton konden behouden. Dan weet je genoeg", zegt Dennis Xhaët. "Phoenix heeft wel een aantal spelers moeten opgeven, maar niet zoveel dat ze nu verzwakt zijn. De breedte van de kern is wat aangetast en defensief hebben ze misschien wat ingeboet, maar ze hebben nu wel Kevin Durant. Die maakt 30 punten in zijn slaap. De Suns zijn nu automatisch een titelkandidaat geworden."

