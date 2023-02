Man-in-vorm Arnaud De Lie wil scoren in de Omloop: "De druk van topfavoriet raakt me niet"

De topfavoriet voor zaterdag in de Omloop Het Nieuwsblad is amper 20 jaar en won dit seizoen al drie keer. Man-in-vorm Arnaud De Lie moet Lotto-Dstny eindelijk nog eens aan succes in het Vlaamse wielervoorjaar helpen. Te beginnen zaterdag in de Omloop: "Ik beleef die favorietenrol positief."

"Ik ben ongeduldig", opende een ontspannen Arnaud De Lie op de persbabbel, daags voor de Omloop. "Vorig jaar reed ik al in Kuurne, maar de Omloop is iets nieuws. Het is ook de eerste Vlaamse WorldTour-klassieker van het jaar, dat geeft veel motivatie." In de voorbeschouwingen wordt er bijna unaniem naar De Lie gewezen als topfavoriet. "Maar dat beleef ik positief. Dat Tom Boonen me naar voor schuift? Dat maakt me trots, want hij is een van de grootste klassieke specialisten." "Ik zie nog andere favorieten zoals Philipsen, Benoot of Wellens. Dat anderen me de favorietenrol toeschuiven vind ik niet erg. Het zorgt voor wat druk, maar dat raakt me niet." Lotto-Dstny start zaterdag met een sterk team, al wil De Lie toch ook de druk wat weghouden. "Er zijn teams zoals UAE, Jumbo-Visma of Soudal-Quick Step, waar niet veel over gesproken wordt, maar die wel op de afspraak gaan zijn. Het zijn sterke blokken. Er is meer dan enkel wij."

"Als ik zaterdag voor mijn tv zou zitten, zou ik spijt hebben gehad"

Dat De Lie start in de Omloop, was initieel niet het plan. "Maar de conditie is echt goed, dus heb ik samen met de ploeg beslist om de Omloop wel te rijden. Ik won in Valencia en voelde me ook heel goed in Marseille en Bessèges, pas daarna zijn we ons de vraag beginnen stellen of we de Omloop er niet bij zouden nemen."

"Als ik zaterdag voor mijn tv zou zitten en zou zien dat het een sprint met een vijftigtal renners zou zijn, dan zou ik veel spijt hebben gehad. Maar ik ben er nu toch bij en al wat komt, is enkel bonus."

In de finale zal het hoofd meer de doorslag geven dan de benen. Dat speelt in mijn voordeel. Arnaud De Lie

Voor De Lie wordt het toch een beetje een vuurdoop in de Vlaamse Ardennen. "In ken het parcours niet super goed, maar heb goed verkend en veel info vanuit de ploeg. In 2019 reed ik de Ronde van Vlaanderen al bij de junioren. Dat was toen al zwaar, en zaterdag gaat er nog eens honderd kilometer bijkomen."

"Maar die inspanningen op de hellingen van anderhalve minuut tot drie minuten, die liggen me goed. In de finale zal het hoofd meer de doorslag geven dan de benen. Dat speelt in mijn voordeel." Over de nieuwe aankomststrook is al veel gezegd en geschreven, maar De Lie ziet het wel zitten. "Het is een mooie aankomst. Het lijkt wat zoals op de aankomst in de GP van Plouay. Ik weet wat ik moet doen om er te winnen, het plan is er al."

Met welk resultaat is hij straks tevreden? "Als Victor de koers wint, is dat een goed resultaat. Als ik win ook. (lacht) Ik wil gewoon fier zijn op mijn prestatie en achteraf kunnen zeggen dat ik alles gegeven heb."

Campenaerts: "Wij hebben veel mannen die heel ver kunnen raken"

Victor Campenaerts flankeerde De Lie vrijdag. "Vocsnor" schreeuwde de voorbije dagen zijn ambitie van de daken en deed dat nu opnieuw. "Onze renners die dit seizoen al gereden hebben, zijn in goede doen. Ik voel mezelf ook goed en we hebben er allemaal veel zin in." "Wij hebben veel mannen die heel ver kunnen raken in de koers. Als je kijkt hoe Frederik Frison in de Ruta del Sol omhoog reed, voor een renner van 85 kilo ... Dat zegt veel over de conditie."

We zullen naar de tactiek van Peter Post rondrijden: vooraan niet moeten rijden en achteraan niet moeten rijden. Victor Campenaerts

"Wij hebben veel paarden om op te gokken. Dan spreekt het voor zich dat we naar de tactiek van Peter Post zullen rondrijden: vooraan niet moeten rijden en achteraan niet moeten rijden. "

Wie houdt Campenaerts zaterdag in het oog? "Mannen als Tim Wellens of Tiesj Benoot zijn gebrand op een goed resultaat. Quick Step, Jumbo, Ineos ... Dat zijn de ploegen die de koers zullen dragen, maar wij zullen zeker ook onze rol spelen."