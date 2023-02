Egan Bernal zit weer in sukkelstraatje en past voor Parijs-Nice

De weg van Egan Bernal naar zijn oude niveau blijkt erg hobbelig. Na een zware val op training begin 2022 is hij bezig aan een moeizame terugkeer in het profpeloton.

Op het einde van het jaar keerde hij pas terug in het peloton, maar begin dit jaar in de Ronde van San Juan kwam hij opnieuw ten val op zijn knie. De 26-jarige Colombiaan werd nadien nog 4e in de koninginnenrit, maar hij verdween de dag erop met kniepijn uit de wedstrijd.

De Ruta del Sol haalde hij daarna niet, en nu laat hij ook Parijs-Nice schieten. "Egan rijdt geen Parijs-Nice. En het is niet zeker wanneer hij weer gaat koersen", verklaarde Rod Ellingworth.

Toch is er volgens Ellingworth geen reden tot paniek: "We maken ons geen zorgen. Dit heeft niets te maken met het incident van vorig jaar. Maar helaas viel Egan in San Juan op zijn knie. Dat soort dingen vragen wat tijd. Je kan daar niet echt een tijdsframe voor opstellen."

"Maar hij stelt het goed, al is hij uiteraard wat ontgoocheld dat hij op dit moment niet aan het koersen is in Europa. Maar Egan is zo ambitieus dat je hem soms moet afremmen."