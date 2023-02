Knieprobleem houdt Egan Bernal weg uit Ruta del Sol: "Geen paniek"

Zien we ooit nog de beste Egan Bernal terug?

De Tour-winnaar van 2019 was een jaar geleden aan het revalideren van een horrorcrash, waarbij hij 11 ribben brak, zijn dijbeen, knieschijf, 2 borstwervels, zijn halswervel, een middenhandsbeentje en zijn duim.

In de Ronde van San Juan 3 weken geleden maakte Bernal bergop een veelbelovende indruk met een 4e plek in de koninginnenrit. Maar pijn in zijn knie dwong hem daags nadien tot een opgave.

Normaal gezien zou Bernal vanaf morgen te bewonderen zijn in de Ruta del Sol. Maar zijn knie is nog niet helemaal in orde.

"We slaan niet in paniek", meldt Ineos aan La Gazzetta dello Sport. "Voorlopig komt zijn deelname aan Parijs-Nice (5-12 maart) niet in het gedrang."

Bernal wil dit jaar koste wat kost weer deelnemen aan de Tour. "Ik ben heel gemotiveerd en ben er elke dag mee bezig", vertelde hij in Argentinië aan Renaat Schotte.