Egan Bernal, 1 jaar na zijn val: "Ik train elke dag om weer de oude te worden"

Na zijn vreselijke val op training, vandaag exact 1 jaar geleden, durft Egan Bernal (26) zich weer renner te noemen. Stap per stap wil hij aanknopen met zijn verleden als winnaar van grote rondes. "Al ben ik vooral dankbaar dat ik hier nog ben", zegt hij aan onze reporter in Argentinië.

De derde etappe in de Ronde van San Juan: voor een voormalig Tour-winnaar als Egan Bernal lijkt het een werkdag zoals er dertien in een dozijn bestaan, maar de scheurkalender vertelt toch een ander verhaal. 24 januari 2022, dag op dag een jaar geleden, hing niet alleen de carrière van Bernal aan een zijden draadje. De Colombiaan vocht na een horrorcrash op training voor zijn leven. In het najaar van 2022 kwam hij weer in competitie, in 2023 wil Bernal bewijzen dat zijn carrière nog niet voorbij is. "Het gaat heel goed", vertelde Bernal voor aanvang van de 3e etappe aan onze reporter Renaat Schotte in Argentinië. "Voor mij voelt dit aan als een tweede verjaardag."

Ik merk wel nog een beetje een gebrek aan vertrouwen. Ik train goed en voel me goed, maar wat zegt dat over je gevoel in koers? Egan Bernal

"Ik geef toe dat dit een dag is om iets langer stil te staan bij wat er gebeurd is, om na te denken en ook te vieren in zekere zin. Ik heb heel veel geluk gehad, dat besef ik." De waslijst aan blessures was eindeloos, net als het aantal operaties in de nasleep. "Beetje bij beetje word ik weer de oude. Lichamelijk voel ik eigenlijk weinig of geen verschil. Het is vooral mentaal." "Ik merk wel nog een beetje een gebrek aan vertrouwen. Ik train goed en voel me goed, maar wat zegt dat over je gevoel in koers? In het begin zal ik wellicht ook wat andere taken krijgen in de koers en zal ik de ploeg meer moeten helpen." De lange break heeft wel mentale zuurstof gegeven. "Ik heb veel tijd met mijn familie en vrienden doorgebracht en heb veel steun van hen gekregen." "Ik probeer alles positief te bekijken. Ik ben dankbaar dat ik hier nog kan zijn. Ik heb zoveel pijnlijke nachten doorgemaakt. Ik had verlamd kunnen zijn, of dood ..."

Veel aandacht voor Egan Bernal in de Ronde van San Juan.

"Sommigen spreken van een overgangsjaar, maar ik blijf er rustig bij"