Spiekbriefje van Quinn Simmons rendeert: hij verrast de sprinters met late uitval

Zdenek Stybar bewees in 2020 dat je door de golvingen en de bochten op deze aankomst het peloton een peer kunt stoven en Quinn Simmons had zijn huiswerk goed gemaakt.

"Ik vertelde aan mijn kamergenoot waar hij me moest afzetten"

"Mijn coach had me een video van de aanval en de zege van Zdenek Stybar gestuurd vanochtend", deed Quinn Simmons zijn plan uit de doeken.

"Ik vertelde tegen mijn kamergenoot waar hij me moest afzetten en dat ik het dan zou afmaken."

"Het is fijn om dat ook te doen. Mijn type wint geen sprints of bergritten, ik moet het van zulke kansen hebben."

"Ik had het team dit seizoen één iets beloofd en dat is meer winnen. Ik had deze plek van mijn aanval uitgekozen en het is gelukt. Ik weet wat mijn lichaam kan op zo'n aankomst."

"Of ik meedoe voor de eindzege? Ik kreeg een tijdstraf op de eerste dag, jammer genoeg. Maar ik heb nu toch al 10 seconden teruggenomen."