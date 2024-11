Jonkies Nolan Huysmans en Matijs Van Strijthem proeven van het grote werk tijdens Zesdaagse: "Geweldige ervaring"

Met voorsprong het jongste duo op de Gentse Zesdaagse: Matijs Van Strijthem en Nolan Huysmans, allebei 18 jaar. De twee jonge Belgen zijn wereldkampioen ploegkoers bij de junioren en mogen in 't Kuipke mee rondjes draaien tussen de grote jongens. "We worden hier omarmd, dat is echt heel tof."

Matijs Van Strijthem en Nolan Huysmans zijn het jongste duo ooit op de Lotto Gentse Zesdaagse. Dat de twee na 3 dagen laatste staan in de stand is helemaal bijzaak. "We hebben hier een ongelooflijke kans gekregen om meteen bij de profs mee te doen", zegt Van Strijthem. Huysmans vult aan: "Het is een kinderdroom die uitkomt."

De twee jonkies zijn de chouchous van het publiek in Gent. "We voelen hier heel veel steun", vertelt Huysmans. "Het is geweldig dat het publiek zo achter ons staat."

"Het is ook fantastisch wat we hier allemaal kunnen leren. We zijn hier om ervaring op te doen. We krijgen tips van de grote jongens en proberen die toe te passen. Het is mooi dat ze zo begaan zijn met ons."

Van Strijthem beaamt: "De grote jongens omarmen ons. Dat is echt tof en geeft veel vertrouwen."

Kiezen tussen de piste en de weg willen de jonge Belgen op dit moment nog niet doen. "Het zijn totaal andere disciplines. Momenteel kan ik die keuze nog niet maken", zegt Huysmans. "Ik wil ook de piste zo lang mogelijk combineren met de weg", besluit Van Strijthem.