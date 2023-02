Dylan Borlée is optimistisch over EK-deelname na val: "Heb brandwonden en pijnlijke schouder"

"Maar ik laat me maandag onderzoeken om zeker te zijn dat er geen ligament is geraakt of iets anders. Dit is vervelend met het EK voor de deur, maar niet zo erg als aan de vooravond van een grote wedstrijd in een kampioenschap. Ik heb nog een paar dagen, dus we zullen zien hoe het gaat."

Twee dagen na zijn val trainde hij wel al licht. "Ik heb brandwonden aan mijn linkerkant en het was moeilijk om mijn linkerschouder op te heffen. Vanochtend voel ik me al wat beter, waardoor ik optimistisch ben voor het EK in Istanbul."

"Jammer, want ik was goed bezig. Ik had een goede start, al weet ik niet hoe ik gefinisht zou zijn."

Watrin en Doom dubbelen op het EK: "Zal pittig zijn"

Ook de andere leden van de estafetteploeg trainden vandaag. Julien Watrin en Alexander Doom zullen naast de estafette ook de individuele 400 meter lopen op het EK.

"Met de estafette willen we het beter doen dan vorig jaar", verklaarde Julien Watrin. De Tornados, afgelopen zomer nog Europees vicekampioen in München, mikken in Turkije op goud. "Ook al houden de andere landen ons duidelijk in de gaten. Maar we zitten vol vertrouwen, we hebben de middelen en de ervaring."

Hij mikt ook op een goede individuele prestatie. "Ik heb nog niet veel 400m-wedstrijden gelopen, ik ben benieuwd hoe het zal gaan. Het niveau in Istanbul zal hoog liggen, veel atleten zitten onder de 46 seconden".

Hetzelfde geldt voor Alexander Doom. "Karsten Warholm staat een trapje boven de rest, maar veel atleten zitten heel dichtbij elkaar", analyseert de 25-jarige Doom. "Dubbelen met de estafette is haalbaar, al is het moeilijk. Dat zou vier races in drie dagen betekenen, pittig."

Ook Alexander Doom zit vol vertrouwen. "Dit is mijn eerste seizoen waarin ik me volledig voorbereid op het indoorgedeelte. De tijd, onder de 46 seconden gaan, is niet het doel. Het doel is naar de finale te gaan."