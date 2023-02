"Enorm trotse" Vanhaezebrouck na Europese kwalificatie: "Absurd dat we zondag al zo vroeg moeten spelen"

Vanhaezebrouck: "Ik ben heel trots"

Ook de 10.000 Gentse fans kregen een schouderklop van de Gentse coach. "Ik ben vooral trots op het publiek, dat ons de hele tweede helft en in de verlengingen is blijven pushen. Ze waren geweldig! Het kan alleen maar een opsteker zijn voor de twijfelaars om er de volgende keer bij te zijn."

"We hadden gehoopt om het in 90 minuten te doen, maar ik ben heel trots op de reactie van de groep en vooral op de drive die ze zijn blijven brengen."

Voor Hein Vanhaezebrouck wil vooral voortbouwen op de tweede helft van zijn team. "Hadden we voortgespeeld zoals in de eerste helft, dan hadden we ons nooit kunnen kwalificeren", zei hij bij Eddy Demarez.

Hadden we voortgespeeld zoals in de eerste helft, dan hadden we ons nooit kunnen kwalificeren.

"Waarom kan wedstrijd zondag niet om 18.30 u.?"

Zondag wacht in Brugge opnieuw een belangrijke wedstrijd, met amper twee dagen rust. "Beter zo dan eruit gaan met penalty's", beseft ook Vanhaezebrouck.



"Dan was het een mentale tik geweest. Dit doet gewoon deugd en maakt het herstel een stuk gemakkelijker. Als het in het hoofd goed zit, dan volgt het lichaam meestal. Laat ons vooral hopen dat we geen extra spelers zijn kwijtgeraakt, want dat weten we pas morgen."



"Eigenlijk is het een beetje absurd dat je op donderdagavond moet spelen om 21 u., wetende dat er een kans op verlengingen en penalty's is. Dat je dan zondag al om 13.30 u. moet spelen, is te gek voor woorden. Dat ze dan die wedstrijd om 18.30 u. leggen, dan hebben we nog een volledige dag om te recupereren. Maar goed: dat kan blijkbaar niet."



Ook voor matchwinnaar Cederick Van Daele had Vanhaezebrouck nog wat lof. "Ik ken hem als een intelligente gast, maar als hij niet wist dat hij de beslissende penalty moest trappen, dan gaan we toch nog eens serieus moeten samen zitten."

En nu? Een mooie affiche of een haalbare kaart in de volgende ronde? "Ik heb niets te willen en naar de centen kijk ik ook niet. Het maakt niet uit, als de spelers maar gelukkig zijn."