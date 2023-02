Iljo Keisse voor Vlaamse vuurdoop als ploegleider: "Voor autorijden heb ik meeste stress"

Zoals elk jaar is Iljo Keisse erbij voor de verkenning van het parcours van de Omloop. Maar de fiets heeft hij deze keer achterwege gelaten. Keisse kruipt sinds dit jaar achter het stuur.



"Ik ben even onrustig als toen ik renner was. Je voelt de nervositeit opbouwen, als ploegleider is dit niet anders. Zo'n verkenning is altijd een speciale dag. De koers in Vlaanderen zorgt altijd voor een andere beleving."

Keisse zat al in de auto in de Spaanse openingskoersen en de Ronde van de Algarve. "Daar heb ik nog het meeste stress voor: het autorijden. Die koersen die ik nu al gedaan heb, verliepen collegiaal, op mooie wegen."



"Maar in Vlaanderen zal dat anders zijn. De belangen zijn veel groter, de stress ook. Plus, er staan veel toeschouwers langs de kant. Daar heb ik zenuwen voor."



Keisse heeft het ploegleiderschap misschien een beetje onderschat. "Er komt meer bij kijken dan ik had verwacht. Als renner is het 5 uur koersen, daarna massage en wat eten en ten slotte naar bed. Als ploegleider heb je ook 5 uur koers, maar daarvoor heb je ook nog 3 uur werk en erna 4 uur. Als renner zie je niet wat er allemaal achter de schermen gebeurt."