Courtois bedankt ploegmaats na blunder: "Brute pech, gelukkig blies Vinicius ons nieuw leven in"

De ene partij tegen Liverpool is de andere niet. Na een legendarische prestatie in de Champions League-finale van vorig jaar, ging Thibaut Courtois in de 1/8e finales pijnlijk in de fout. De Rode Duivel tikte het leer aan met zijn knie tijdens een controle en gaf zo Salah de kans om de 2-0 te scoren. "Brute pech", reageert hij.