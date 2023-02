Superfan en ex-speler buigen zich over malaise bij Club Brugge: wat loopt mis en wie is verantwoordelijk?

Waar wringt het schoentje bij Club?

"Bij topclubs in andere landen zie je het ook dat ze altijd in een dipje terechtkomen na enkele jaren dominantie. De focus is minder bij sommige spelers, ze halen hun niveau niet meer en zijn wat verzadigd. Dan helpt niet enkel een coachwissel."

"Enkel bij recordaankoop Jaremtsjoek had ik mijn twijfels. Een echte goaltjesdief is hij niet, daar ligt het probleem ook wel. Club zocht een aanvaller met het kaliber van een kampioenenploeg, maar daar zijn ze de mist in gegaan."

Dennis van Wijk: "Ik had zo'n slecht seizoen niet verwacht, want de kern van Club Brugge zat van bij de start goed."

Ik schaam me als Club-fan, want de overgave ontbreekt.

Rik Verheye: "No sweat, no glory moet een evidentie zijn voor de ploeg, maar zelfs dat is er niet meer. Je voelt de drang om te winnen gewoonweg niet."

"Als kampioen van België en in een match die erg belangrijk is voor de supporters, verdiende Cercle eigenlijk te winnen, want het was beter. Club was efficiënt, maar daarmee is alles gezegd."

"Voor het eerst in lange tijd schaamde ik me als Club-supporter, omdat de overgave ontbrak. Dat is geen leuk gevoel."