Parker is hard voor "onaanvaardbaar zwak" Club: "Ik ben bezorgd, we zetten 2 stappen terug"

"Dit was geen voetbalmatch, maar een opeenstapeling van duels en ballen trappen", zucht Hans Vanaken na 90 minuten afzien tegen Cercle Brugge.

Tevreden is de kapitein van Club niet na een nieuw gelijkspel. Een gevoel dat hij met zijn trainer deelt.

"We speelden onaanvaardbaar zwak vandaag", klinkt het harde verdict van Scott Parker. "We lagen op alle vlakken onder."

Nochtans had de T1 zijn spelers gewaarschuwd voor de duelkracht van Cercle: "Toch konden we simpelweg niet om met de druk. We zetten 2 stappen terug vandaag. Ik dacht dat we veel verder stonden..."