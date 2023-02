Dominant Cercle houdt maar 1 punt over aan stadsderby tegen teleurstellend Club

Somers (Cercle): "Dat ik kan scoren in een derby, is erg mooi voor me. Ik speel hier al 15 jaar en kende heel wat moeilijke derby's. Vandaag verdienden we om te winnen."

"Mijn opa - die vorig jaar overleden is - ligt dicht bij het stadion. Voor de match ga ik altijd naar hem. Ook mijn andere opa heeft geschiedenis bij de club. Ik ging bij hem om raad. Dat ik voor hen nu kan scoren, bezorgde me kippenvel."