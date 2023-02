Jakub Jankto krijgt hartverwarmend applaus bij eerste invalbeurt na coming-out

"Ik wil vrij kunnen leven. Zonder angst. Met liefde." Met die boodschap had Jakub Jankto zich vorige week geout als homoseksueel.

En die liefde kreeg hij bij zijn terugkeer op het veld. Toen de Tsjechische international na 70 minuten mocht invallen bij Sparta Praag, kreeg hij een hartverwarmend applaus. Meteen daarna scandeerden de supporters zijn naam.

Jankto had al voor de wedstrijd veel positieve berichten gekregen, maar hield ook rekening met negatieve reacties. "De voetbalwereld is duidelijk een beetje homofoob. Het zou naïef zijn om te denken dat er niets gebeurt", had hij vooraf verklaard.