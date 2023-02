Even bezorgdheid in Sint-Truiden: supporter van STVV valt van tribunes

Meteen na het laatste fluitsignaal was duidelijk dat er iets aan de hand was in de tribunes. Snel bleek dat een supporter van STVV uit de tribunes enkele meters omlaag gevallen was.

De hulpdiensten waren meteen ter plaatse om de man te verzorgen. De supporter zou altijd bij bewustzijn gebleven zijn. Hij is met verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.