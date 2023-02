De Cuyper schenkt Westerlo vanaf de stip de volle buit bij tienkoppig STVV

STVV - Westerlo in een notendop:

Hectische VAR-fase beslist partij nog voor de rust

De strijd om de top acht. Dat was hét thema in STVV-Westerlo, oftewel de nummers 9 en 7 in de stand. Op het kunstgras van Stayen begonnen beide teams ook hongerig. De thuisploeg zag na tien minuten de openingstreffer al op de deklat vallen. Westerlo dreigde daarna via Vaesen (x3) en De Cuyper, maar scoorde niet.

In minuut 35 volgde het sleutelmoment van de wedstrijd. Westerlo-winger Reynolds glipte door de buitenspelval, stormde recht op Schmidt af, maar werd in extremis nog neergehaald door de teruggekeerde Koita. Penalty, dacht iedereen, maar ref Staessens gaf geen krimp.



De VAR was het daar niet mee eens en na een ellenlange tussenkomst keerde de scheidsrechter terug op zijn stappen: penalty voor Westerlo en rood voor Koita. De Cuyper zette de strafschop feilloos om, een gefrustreerd STVV moest nog meer dan een helft met tien man verder.

Wat volgde was een slaapverwekkend schouwspel. STVV was onmachtig, Westerlo maakte in spaarstand de rest van de volslagen overbodige tweede helft vol. De ingevallen Nene zorgde in het slot nog voor de enige noemenswaardige kans, maar het bleef 0-1.

Westerlo doet zo een uitstekende zaak in de strijd om de play-offtickets - het nadert zelfs tot op vier punten van de Champions' Play-offs. STVV blijft net onder de top 8 hangen, naast Anderlecht.