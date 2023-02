Na een jaar opnieuw prijs: Tim Wellens bedwingt steile muur in Ruta del Sol

Tim Wellens (UAE Team Emirates) heeft de derde rit in de Ruta del Sol gewonnen. Op de steile aankomst reed hij al zijn concurrenten in de kopgroep uit het wiel. Laurenz Rex (Intermarché - Circus -Wanty) werd vijfde. Het was bijna dag op dag een jaar geleden dat Wellens een wedstrijd gewonnen had. Tadej Pogacar blijft leider.