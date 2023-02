Portugese media prikken terug na video van Club Brugge: "De Adelaars hebben Brugge verslonden"

Club Brugge daagde Benfica gisteren uit met een symbolische video. "De adelaar (de mascotte van Benfica) mag dan wel heersen in de lucht, maar de boer is baas over zijn veld", klonk het in het filmpje naar aanleiding van het onderlinge Champions League-duel.



Na de 0-2-verliespartij tegen Benfica prikten Portugese en Spaanse media terug, zinspelend op het Brugse parabel van de adelaar en de boer. "De adelaars van Benfica hebben Club Brugge verslonden", kopte het Spaanse Marca.