Dimitri Van den bergh negeert onsportief publiek op weg naar finale, maar botst dan op ontketende Michael Smith

Dimitri Van den Bergh schopte het voor het eerst in deze Premier League tot de finale. In Glasgow klopte hij eerst thuisspeler Peter Wright en gaf daarbij het mekkerende publiek lik op stuk. In de halve finale walste hij over Nathan Aspinall en deed hij de zaal helemaal verstommen. Maar aan het einde van de avond was wereldkampioen Michael Smith veel te sterk.