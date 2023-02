England calling again: Red Flames beginnen vandaag aan nieuwe cyclus met Arnold Clark Cup

Geen Cyprus, Algarve of Pinatar Cup voor de Red Flames in 2023: deze februarimaand wordt het de Arnold Clark Cup voor de vrouwen van Ives Serneels. Met Italië, Zuid-Korea en gastland Engeland treffen ze drie pittige tegenstanders, goed om voor wat vuur te zorgen in de lange periode zonder matchen met inzet. “Het is het begin van een nieuwe cyclus, met kwalificatie voor het EK als doel.”

Voor de derde keer in minder dan een jaar tijd steken de Red Flames het Kanaal over. Na de verloren oefenmatch tegen “The Lionesses” in juni vorig jaar (3-0) volgde het EK, en nu is er de Arnold Clark Cup. De Red Flames kregen een uitnodiging voor de tweede editie van dat oefentoernooi – genoemd trouwens naar (wijlen) Sir Arnold Clark, een Schotse zakenman wiens bedrijf hoofdsponsor is. De organisatie is in handen van de Engelse Voetbalbond FA. De Flames en hun bondscoach keren duidelijk met veel goesting terug naar Engeland, waar ze vorige zomer de kwartfinale van het EK haalden? “Ik kijk er hard naar uit”, zegt Ives Serneels. “Ik hoop dat we terug hetzelfde gevoel van afgelopen zomer kunnen creëren. Tegelijk is de groep nu toch wat anders en kunnen nieuwe speelsters ervaring en sportieve knowhow opdoen.”



Lees verder onder de foto.



Ives Serneels

Boost in Engeland

“Het zijn drie mooie tegenstanders, dat is ook nodig om ons voor te bereiden op de Nations League, die in september start. Ik zie dit als het begin van een nieuwe cyclus, met de kwalificatie voor het EK van 2025 als doel”, vult Justine Vanhaevermaet aan. Vanhaevermaet merkt als speelster van Reading dat het EK in Engeland wel wat heeft losgemaakt. “We spelen voor steeds meer mensen. Vrouwenvoetbal heeft er sinds het EK en de titel van Engeland een andere status gekregen.” Kassie Missipo haalde na een zware blessure toch net de EK-selectie. “Maar nu ben ik fysiek wel sterker en weet ik ook zeker dat negentig minuten spelen lukt. Dat was nog een vraagteken vorige zomer.”

Vrouwenvoetbal heeft in Engeland sinds het EK en de titel van The Lionesses een andere status gekregen. Justine Vanhaevermaet

Aanvallen?!

Missipo heeft ook een duidelijk idee over het nut van de Arnold Clark Cup: het accent moet op het offensieve liggen. “Op het EK waren we defensief heel sterk. Maar omdat de groepsfase overleven ons doel was, gingen aanvallende impulsen misschien wat verloren. Nu moeten we iets vrijer spelen en wat meer risico’s durven te nemen.” “Het klopt dat we aanvallend beter kunnen, we hebben er de kwaliteiten voor. Dus ja, dat kan een aandachtspunt zijn. Al vind ik dat we ook nog op resultaat moeten spelen”, vult Vanhaevermaet aan. “In de Nations League en de EK-kwalificaties, zullen we ook resultaten moeten behalen tegen sterke tegenstanders.” “We mogen nu ook niet plots onze organisatie achterwege laten en “volle bak” gaan aanvallen. Vanuit de organisatie wat meer aanvallend proberen te spelen, zo zou ik het samenvatten.”

We mogen nu ook niet plots onze organisatie achterwege laten en “volle bak” gaan aanvallen. Justine Vanhaevermaet

Beloften versus Flames

Als je de selectie van de Red Flames voor het toernooi bekijkt, dan moet je er eigenlijk ook de selectie van de beloften bijnemen. De U23 spelen komende week twee oefenmatchen, thuis tegen Portugal en in Liverpool tegen Engeland. Marie Minnaert, Lisa Lichtfus, Shari Van Belle, Davinia Vanmechelen, … zitten dit keer bij de beloften. En dat heeft wat Vanmechelen betreft zeker niks te maken met fysieke parameters. “Ik heb haar en de anderen gesproken”, legt Serneels uit. “Bij ons zouden ze waarschijnlijk maar beperkte speeltijd krijgen, bij de beloften worden dat waarschijnlijk negentig minuten, tegen sterke tegenstanders. Dat lijkt ons op dit moment nuttiger voor hun progressie.” “Tegelijk wil ik enkele nieuwe speelsters eens tien dagen bezig zien in groep: hoe gedragen ze zich op en naast het veld? We beseffen dat sommigen nog zeer jong zijn. Ik ben benieuwd hoe ze zich zullen tonen op dit niveau.” Lees verder onder de foto.

Justine Vanhaevermaet speelt in Engeland bij Reading.

Nieuw enthousiasme

Valesca Ampoorter, Welma Fon, Michelle Colson en doelvrouw Femke Bastiaen: voor hen wordt dit dus een soort van eerste test. Marie Detruyer en Fran Meersman zijn ook nog jong maar tellen wel al twee caps. “Alleen maar goed, die nieuwe namen, ze brengen nieuw enthousiasme. De “jonkies” zijn de afgelopen jaren een meerwaarde gebleken”, verwijst Vanhaevermaet naar bijvoorbeeld Kees, Tysiak en Janssens.

Vercauteren komt kijken?

Mogelijk komt Frank Vercauteren een match volgen in Engeland. Als nieuwe technisch directeur krijgt Vercauteren ook het vrouwenvoetbal onder zich. Serneels had al een eerste gesprek met hem.



“Vrouwenvoetbal is niet helemaal nieuw, maar het is ook niet iets waar hij dagelijks mee bezig is. Dus voor zijn visie is het nog te vroeg. Maar ik hoop zeker op zijn input want ik denk dat hij een meerwaarde kan zijn voor het vrouwenvoetbal.”