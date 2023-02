Schandalige elleboog in 1e amateur is topje van ijsberg: "Dit heeft niets met voetbal te maken"

Drie keer was het afgelopen weekend "raak" in het amateurvoetbal. Helaas hebben we het dan niet over een doelpunt, maar over gewelddadige incidenten. De beelden gaan het internet rond en zijn ronduit schokkend. Helaas ook herkenbaar voor mensen die vaak het amateurvoetbal volgen. "400 incidenten zijn er 400 te veel", reageert Voetbal Vlaanderen.

Het weekend voor Valentijn ging het er niet overal liefdevol aan toe op de Belgische voetbalvelden. In een burenduel in Vilvoorde kreeg de scheidsrechter een slag, in de wedstrijd tussen Dampoort en Oostakker werden zes rode kaarten getrokken na een schermutseling tussen verschillende spelers en op het veld van Patro Eisden werd een vreselijke elleboogstoot uitgedeeld.

Die laatste actie had de ergste gevolgen. Patro Eisden-speler Yassin Gueroui brak zijn oogkas op drie plaatsen en moest een dag na de slag geopereerd worden.

Elleboog uit revanche?

De beelden zijn huiveringwekkend. Verdediger Benjamin Lambot van FC Luik plant zijn elleboog bewust in het gezicht van Yassin Gueroui. "Dit heeft helemaal niets met voetbal te maken. Onze ploeg staat ook bekend als een potig elftal, maar ik denk dat we mogen zeggen dat we nog nooit bewust een speler hebben geblesseerd", reageert Patro-trainer Stijn Stijnen. Zijn club plaatste de beelden van de elleboogstoot zelf op sociale media. "Er is geen bal in de buurt. Het is een bewuste slag, met alle gevolgen van dien. De operatie van Yassin is gelukkig goed verlopen. Hij heeft nog hoofdpijn, maar ik denk dat het wel goed komt."

Patro Eisden en FC Luik speelden een topper in 1e amateur. Patro is de competitieleider, de Luikenaars de eerste achtervolger. De zenuwen stonden dus strak gespannen. "Blijkbaar speelde er tijdens de match iets", zegt Stijnen. "De dader (Lambot) verwijst naar een fase in de eerste helft waarin Yassin ook een tik zou hebben uitgedeeld." "Ik heb dat moment gezocht op de beelden, maar niets gevonden. Sowieso maakt dat het alleen maar erger, want dan is het een bewuste actie uit revanche."



400 incidenten per jaar

Bij Voetbal Vlaanderen ontkennen ze niet dat dit soort incidenten in de lagere reeksen van het voetbal geen uitzonderingen zijn. "Niet altijd zo gewelddadig als afgelopen weekend, maar dit seizoen zitten we al aan 400 meldingen van fysiek of verbaal geweld. Dat zijn er 400 te veel. We werken hier heel hard aan", zei woordvoerder Nand De Klerck in Laat. Het cijfer van het aantal incidenten daalt niet de laatste jaren. Al moet dat cijfer ook in de juiste context gezien worden. Er werden dit seizoen al meer dan 97.000 voetbalwedstrijden gespeeld. In 0,4 procent van de wedstrijden liep er iets mis. Veel vaker gaat het dus wel goed.

