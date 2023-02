Isaac Kimeli krijgt na 1 jaar topsportcontract terug: "In Wallonië moest ik bijna onmogelijke tijd lopen"

"Ik was mijn topsportcontract kwijt en financieel was dat een ramp. Ik kreeg 1.000 euro vergoeding per maand en mocht niets buiten competitie verdienen."

De langeafstandsloper had in datzelfde jaar nochtans zilver gewonnen op het EK indoor en een sterk debuut gemaakt op de 10.000 meter.

Het was een klap voor Isaac Kimeli toen hij eind 2021 te horen kreeg dat hij zijn topsportcontract bij Sport Vlaanderen kwijt was.

Top 8 in de wereld op de lange afstand is hoog gegrepen. Maar bij Sport Vlaanderen geloven ze in mij.

"Op het WK werd ik 10e op de 10.000 meter en bij Sport Vlaanderen zeiden ze me dat ik ook het potentieel heb om de top 8 te halen. Ze geloven in mij."

"In Wallonië zijn ze nog strenger dan in Vlaanderen"

Omdat Kimeli lange tijd niet zeker was dat hij weer onder contract zou staan bij Sport Vlaanderen, ging hij vorig jaar ook eens luisteren naar de voorwaarden in Wallonië.

"In Vlaanderen zijn de voorwaarden heel streng, maar in Wallonië was het nog erger. Naast een top 8-plaats op het WK moest ik ook nog eens een tijd van 27 minuten rond lopen op de 10.000 meter", zegt Kimeli vol verbazing. "Enkel Mourhit is daar ooit al in geslaagd."

"En als ik die doelstellingen niet zou halen, moest ik het jaar daarop in de top 8 eindigen van de Spelen in Parijs, 26'50" lopen op de 10.000 meter en 12'50" lopen op de 5.000 meter. Dat is bijna onmogelijk."

Kimeli besliste na overleg met zijn coach om de overstap naar Wallonië niet te overwegen. "Bij Sport Vlaanderen volstaat de top 8 van de wereld, de tijd telt niet."

"Maar ook de top 8 van de wereld blijft hoog gegrepen op de lange afstand", is Kimeli eerlijk. "Zeker met al die goede Kenianen en Ethiopiërs.Maar nu ben ik vooral blij dat ik weer een topsportcontract heb."