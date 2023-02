Genkse beloften treffen Atlético Madrid in achtste finales Youth League

De Genkse beloften gingen in het kampioenenspoor van de Youth League al voorbij het Tsjechische Slavia Praag en het Noord-Ierse Coleraine. In de barrages klopten ze vorige week Juventus na strafschoppen.

In de achtste finales wacht nu Atlético Madrid, dat als groepswinnaar in het Champions League-spoor rechtstreeks verzekerd was van een plaats bij de laatste zestien.

Het duel tussen Atlético en Genk vindt plaats op 28 februari of 1 maart. Vervolgens wacht voor de winnaar in de kwartfinales een duel met de winnaar van AC Milan versus het Oekraïense Ruh Lviv, op 14 of 15 maart.

De Final Four van de Youth League vindt van 21 tot 24 april plaats in het Zwitserse Nyon.

De youngsters van Club Brugge werden in hun groep in het Champions League Path uitgeschakeld na een derde plaats, na Atlético en Porto.