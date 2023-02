U19 van Racing Genk klopt Juventus na penalty's en staat in 1/8e finales Youth League

Het U19-team van KRC Genk heeft zich na een thriller verzekerd van een plaats in de achtste finales van de Youth League. De Limburgse youngsters versloegen in de barrages op eigen veld het Italiaanse topteam Juventus, dat in de tweede helft twee rode kaarten kreeg, na strafschoppen met 4-3. Na negentig minuten stond het 0-0.