FC Dender strikt Timmy Simons als nieuwe hoofdcoach: "Onder de indruk van zijn passie"

Na een rijkgevulde carrière als speler - onder meer bij Club Brugge, PSV, Nürnberg en de Rode Duivels - kreeg Timmy Simons vorig jaar zijn eerste kans als hoofdcoach bij Zulte Waregem.

Hij kon samen met Davy De fauw niet beter doen dan clubicoon Francky Dury en werd na vijf maanden alweer vervangen door Mbaye Leye.

In de Challenger Pro League heeft Simons nu een nieuwe uitdaging gevonden als hoofdcoach. Hij moet FC Dender door de play-downs loodsen.

"Vanaf morgen gaan we allen volop werken richting de eerstvolgende wedstrijd,. Ik kijk er enorm naar uit om aan dit avontuur te beginnen", zei Simons.



Ook Belinda Siahaan, de CEO van Dender, is blij dat ze zo'n grote naam kon strikken. “Naast zijn topprestaties als voetballer, ben ik ook onder de indruk van zijn passie, enthousiasme en kennis over moderne coaching", klonk het.

"Dit is precies de nieuwe wind die we zoeken om het seizoen met een positief resultaat te beëindigen. De coach begrijpt de visie en ambities van de club, en hij is uitermate capabel om zijn kennis en ervaring op de spelers over te brengen.”