Robin Hendrix loopt 47 jaar oude Belgische record van Miel Puttemans van de tabellen

De David Hemery Valentine Invitational lokt heel wat buitenlandse atleten naar Boston, omdat de piste van de lokale universiteit erom bekend staat razendsnel te zijn.



Voor Robin Hendrix was dit de ideale gelegenheid om het 47 jaar oude Belgische record van Miel Puttemans aan te vallen op de 5.000 meter, een ongebruikelijke afstand indoor.



In het zog van de Kenianen Athanas Kioko en Amon Kemboi finishte Hendrix uiteindelijk als 3e, in 13'17"45. Hij is de eerste Belg die onder de 13'20" weet te duiken. Ter vergelijking: het wereldrecord van Kenenisa Bekele op deze afstand is nog altijd een behoorlijk stuk sneller: 12'49"60.

Hendrix snoept het Belgische record af van Puttemans, die ook wel bekend stond als "de keizer van de indoor". Puttemans brak in zijn carrière liefst 16 wereldrecords. Met de 2.000 en 10.000 meter indoor houdt de man uit Vossem wel nog altijd twee BR's over.