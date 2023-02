Straffe koffie van Trek-Segafredo in UAE Tour voor vrouwen: Longo Borghini en Realini met een-tweetje

Wie op Jebel Hafeet kan winnen, heeft de eindzege in de UAE Tour nagenoeg op zak. Die wijsheid kennen we van de edities bij de mannen en dus wisten de vrouwen dat ze vandaag hun slag moesten slaan in het klassement.



Het zouden de Italiaanse vrouwen worden die de pen van het script in handen namen. Marta Cavalli zag haar kansen op de eindzege in rook opgaan door het spel met de waaiers.

Op de flanken van Jebel Hafeet ontpopte Gaia Realini zich tot een luxeknecht voor haar kopvrouw Elisa Longo Borghini. Die laatste hoefde zich maar in het wiel te nestelen. De 21-jarige Realini liet de zege aan Longo Borghini, die wel niet naliet om de prestaties van haar ploeggenote in de verf te zetten.



In de achtergrond was er een knappe prestatie van Julie Van de Velde, in dienst van Fenix-Deceuninck. Omdat ze in de eerste twee etappes al veel tijd verloor, speelt ze geen rol in het algemene klassement. Longo Borghini heeft de eindzege zo goed als op zak. Ze telt met nog 1 rit voor de boeg 7 seconden voorsprong op Realini.