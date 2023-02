Hanne Desmet na knappe move in slotbocht: "Snelheid maken en me klein maken"

In de laatste bocht snelde Desmet nog van plaats 4 naar 1. "Ik voelde dat ik nog veel snelheid had en dat ik naar de tweede plaats kon. Toen kwam er ook een opening voor plaats 1. Wat ik toen dacht? Klein maken, snelheid maken en hopen dat ik als eerste door de bocht kom."

"Het was best een chaotische rit", doet Desmet het verhaal van de race. "Iedereenb was zenuwachtig aan het rijden en kalm blijven is dan moeilijk. Je weet niet of het goed zal uitdraaien, maar in deze wedstrijd was wachten een goeie keuze."

Na een olympische medaille, een Europese titel is het ook al haar tweede zege op een WB-manche voor Hanne Desmet . Het podium leek ver weg, maar met enkele knappe inhaalbewegingen zette ze haar concurrentes op het verkeerde been.

Desmet hield Nederlands lievelinge Suzanne Schulting van goud voor eigen publiek. Daar was Desmet, die al jarenlang in Nederland traint met Schulting en de Nederlandse een vriendin mag noemen.



"Het is leuk om hier te winnen, want Nederland is ook een beetje een thuis voor mij. Er waren ook veel vrienden en familie in de zaal. Leuk om dat voor hen te doen." Echt uitbundig vieren was er niet bij. "Nee, dat zit er gewoon niet in, bij mij gebeurt dat eigenlijk nooit. Ik ben wel blij, maar dat zit meer van binnen."

"Ik voel dat ik veel verbeterd ben in het racen zelf. Ten slotte schaats ik nog niet zo lang op dit niveau." Zondag komt Desmet nog in actie op de 1.000 meter en dan is het tijd om op te bouwen naar het WK shorttrack in Seoel. Dat WK komt er over een maand aan.