BEKIJK: Geen nieuw eremetaal voor Hanne Desmet, ze valt na goud gisteren nu net naast podium

clock 16:21 16 uur 21. Hanne Desmet valt net naast podium op 1.000 meter. Hanne Desmet heeft zondag net naast een nieuwe medaille gegrepen. Onze landgenote liet zich in de finale van de 1.000 meter een beetje wegdrummen en eindigde als vierde. Ze werd voorafgegaan door 3 toppers Sarault (Can), Kim Gilli (ZKo) en Schulting (Ned). Gisteren schaatste Desmet nog naar goud op de 1.500 meter. Haar derde plaats levert Desmet ook de derde plaats in de eindstand van de Wereldbeker op de 1.000 meter op. Op de 1.500 meter was Desmet 2e in de Wereldbeker.

clock 16:19 16 uur 19. Stijn Desmet haalt A-finale niet. Het is niet het weekend van Stijn Desmet geworden in Dordrecht. De broer van Hanne slaagde er niet in om de A-finale te bereiken op de 1.000 meter en in de B-finale eindigde hij als 4e.

clock 16:58 16 uur 58. Kijk hoe Hanne Desmet naar goud schaatst.

clock 15:42 15 uur 42. Goud voor Hanne Desmet op de 1.500 meter. Hanne Desmet heeft het Nederlandse feestje in Dordrecht verpest op de 1.500 meter. Desmet leek in de A-finale kansloos voor de finale bij het ingaan van de laatste ronde, maar met twee weergaloze - zij het gewaagde - manoeuvres gleed ze alsnog naar de eerste plaats, voor haar eeuwige rivaal, de Nederlandse Schulting. Desmet juichte aanvankelijk niet uitbundig, omdat ze vreesde voor een straf van de jury. Maar die vonden dat de moves van Desmet door de beugel konden.



clock 15:28 15 uur 28. Geen ander Belgisch succes. Behalve de gouden medaille voor Hanne Desmet was er weinig om te juichen voor de Belgen in Dordrecht. Stijn Desmet kwam in de B-finale van de 1.500 meter ten val in de voorlaatste ronde en eindigde zo als 7e. De Belgische ploeg op de gemengde aflossing had zich ook niet kunnen plaatsen voor de A-finale. In de B-finale kwam Adriaan Dewagtere ook nog een keer ten val en zo schaatsten de Belgian Icebørs als laatste over de finish in de B-finale.

clock 19:04 19 uur 04. Round-up. Hanne en Stijn Desmet drongen in de middaguren van de eerste dag in Dordrecht door tot de kwartfinales van de 1.000 meter. Eerder hadden zus en broer zich al voor de halve finale van de 1.500 meter geplaatst. Tineke den Dulk plaatste zich op de 500 en de 1.000 meter voor de kwartfinales. Vanhooren kwam op de 500 meter door de voorronde, maar sneuvelde in de serie. Voor Pétre, die in de laatst bocht viel, en Dewagtere was het verhaal na de voorronde al afgelopen.





clock 19:02 19 uur 02. Shorttrackers stranden in aflossing in kwartfinales. De Belgische aflossingsploeg bij de mannen heeft vrijdag tijdens de wereldbekerwedstrijden shorttrack in Dordrecht de halve finale niet bereikt. Het viertal eindigde in de kwartfinale als derde. Een ultieme poging van slotrijder Desmet om de andere ploegen te achterhalen mislukte. De race over 5.000 meter werd gewonnen door Canada, voor Italië. De Belgische ploeg bestond uit Stijn Desmet, Adriaan Dewagtere, Ward Pétré en Rino Vanhooren. Het verschil met Italië was acht tienden.