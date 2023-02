38-jarige Thiago Silva gaat nog een jaartje door bij Chelsea

Thiago Silva kwam in 2020 over van PSG. Hij leek toen op zijn retour, maar verzamelde sindsdien wel nog meer dan 100 matchen voor Chelsea. En daar zal het niet bij blijven. De 38-jarige Silva wordt vastgelegd tot juni 2024.

“Ik ben heel erg blij dat ik mijn carrière bij Chelsea kan vervolgen”, zegt Silva. “Toen ik hier tekende, was dat aanvankelijk maar voor 1 jaar. Maar nu ga ik mijn 4e seizoen beginnen, dat had ik op voorhand nooit gedacht. Het is heel speciaal om hier te kunnen verlengen.”