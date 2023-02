Tweevoudig wereldkampioen tijdrijden Rohan Dennis hangt na dit seizoen fiets aan de haak

Enkele jaren geleden was Rohan Dennis nog de grote referentie tegen de klok. Met wereldtitels in Innsbruck 2018 en Yorkshire 2019.

Maar de excentrieke Australiër voelde zich niet altijd kiplekker bij zijn teams.



Zo verliet Dennis in 2019 plots de Tour de France omdat hij niet tevreden was over het tijdritmateriaal van zijn toenmalig team Bahrain-Victorious.

Sinds vorig jaar is Dennis ploegmakker van Wout van Aert bij Jumbo-Visma. 2023 is hij einde contract en de Australiër is niet van plan om een nieuwe werkgever te zoeken.

"Het wielrennen heeft me veel gegeven en ik zal daar altijd dankbaar voor zijn", schrijft Dennis in een Instagram-post.

"Het is nog een lang seizoen, maar het zal in elk geval mijn laatste jaar zijn als profrenner."

Dennis won vorige maand een etappe in de Tour Down Under. Vrolijkt de voormalige geletruidrager zijn afscheidsjaar op met nog meer zegebloemen?