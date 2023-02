Shoot-outs houden Indoor Red Lions van halve finales WK, ook Red Panthers sneuvelen in kwartfinales

We blijven in herhaling vallen: we moeten aandachtiger zijn nadat we gescoord hebben.

"We konden de break maken maar daarna zijn we vergeten de wedstrijd af te maken", analyseerde coach Maxime Bergez.

"Telkens we scoorden in de tweede helft, deden onze tegenstanders enkele seconden later hetzelfde. Dat is een van onze grote problemen en we blijven in herhaling vallen: we moeten aandachtiger zijn nadat we gescoord hebben."

"Ondanks een fel gewijzigd team in vergelijking met het EK in december, hebben we toch gedaan wat moest."

"Het niveau van Oostenrijk of Nederland halen we nog niet, maar we hebben weer een kleine stap gezet dit toernooi", besluit Bergez.