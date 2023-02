Jordan Skipper-Brown is na maand ook weg bij Brussels: back to USA

Leuven was het eerste buitenlandse avontuur voor de collegespeler, maar hij reed er meermaals tegen de kar van coach Eddy Casteels. Nadat hij in de thuismatch tegen Luik het terrein zonder toelating verlaten had, was het kot al te klein.



Skipper-Brown kreeg toch nog een tweede kans, maar greep die niet. Net voor de jaarwende pikte Brussels de youngster op, maar hij vroeg of hij terug mocht naar de VS "om een dringende familiezaak te regelen". De club ging akkoord en zoekt een vervanger.



In de matchen die hij speelde was de Amerikaan dit seizoen goed voor gemiddeld 7,4 punten en 4,6 rebounds.