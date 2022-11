Leuven-coach snoeihard voor speler die na wissel vertrekt: "Hoop dat hij niet meer terugkomt"

Jordan Skipper-Brown had afgelopen week 3 dagen gemist door ziekte. Toch kreeg de Amerikaan tegen Luik zijn kans van coach Eddy Casteels, maar toen hij zijn taken niet uitvoerde, werd hij snel weer gewisseld.

Skipper-Brown vertikte het na zijn wissel om op de bank plaats te nemen, maar pakte zijn boeltje en vertrok zowaar naar huis. Voor de camera's van PlaySports reageerde Casteels laconiek op het voorval.

"Geen enkel probleem. Ik hoop dat hij niet meer terugkomt en daar ga ik ook voor zorgen, heel zeker", zei Casteels met een monkellachje.

"Die jongen is doodziek, daagt een dag later springlevend weer op, om dan 2 dagen later opnieuw doodziek te zijn. Er werden geen eisen gesteld, helemaal niet. Er werd alleen gevraagd om een bijdrage en wat energie te leveren."

Maar de korte invalbeurt van Skipper-Brown was dus geen succes. "Het eerste was 2 punten tegen, het tweede meteen een balverlies en het derde vroegen we om de fout te maken", zei Casteels over de Amerikaan die zijn taken niet uitvoerde. "Het is een supertalent en een superatleet, maar daar blijft het ook bij."