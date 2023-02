Tweede keer, goede keer voor Dimitri Van den Bergh? Neen, ook op de Premier League-partij in Cardiff moest onze landgenoot zijn meerdere erkennen in eeuwige concurrent Michael van Gerwen. Van den Bergh was lang de evenknie van de Nederlander, maar moest uiteindelijk toch opnieuw met 6-4 afdruipen in de kwartfinale.