Toby Alderweireld looft ploegmaat Arthur Vermeeren: "Nog niet vaak gezien op die leeftijd"

"Iedereen weet perfect wat hij moet doen in balbezit en in balverlies. Dan komen de kwaliteiten van zo'n jongen bovendrijven. Wat hij laat zien op zijn leeftijd is fantastisch. Dat heb ik nog maar weinig gezien."

"Of ik soms met open mond sta te kijken? Zeker", vertelt Alderweireld in Extra Time. Dat Vermeeren zo floreert op het Antwerpse middenveld is volgens de verdediger ook de verdienste van de technische staf.

Toby Alderweireld heeft in zijn lange carrière al met heel wat talenten op het veld gestaan. Toch is ook hij nog onder de indruk van de jonge Arthur Vermeeren, die vandaag 18 kaarsjes mag uitblazen.

Vermeeren werd zonder veel adelbrieven in de basis gedropt. "Vaak zie je spelers waar al van bij de jeugd van gezegd wordt dat je op hen moet letten. Dat is bij hem eigenlijk niet het geval. Hij is door omstandigheden in de ploeg gekomen en nu leert hij heel snel. Hij leest alles heel goed. Zijn potentie is enorm."

"Voor het Belgische voetbal is het ook positief dat een Belgische jeugdspeler zijn kans krijgt bij een topclub. Je hoeft dus niet altijd naar het buitenland. In België krijg je ook kansen. Dat is een mooi signaal voor elke jeugdspeler in België."