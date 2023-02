Dudenpark "niet van deze tijd"? Alderweireld mildert zijn toon: "Charmant, maar niet ideaal"

Het ontlokte bij verdediger Toby Alderweireld harde woorden. "Je hebt hier verschrikkelijke omstandigheden: het veld is slecht, de kleedkamers zijn slecht. Het is traditioneel, maar niet meer van deze tijd."

Antwerp leek vorige week op weg naar een 0-0-gelijkspel tegen Union in de halve finales van de Beker van België, toen het in de 85e minuut alnog een treffer slikte.

Zo kwamen zijn uitspraken toch niet over, ook niet bij analist Youri Mulder. "Een beetje klagen over het veld na een nederlaag, dat is een kleine gedachte", wierp de Nederlander Alderweireld voor de voeten.

"Zeker niet", verdedigde Alderweireld zich. "We hadden net een doelpunt geslikt, terwijl je niets had weggegeven. Een minuut later moet je dan een interview geven en overheerst de teleurstelling."

"Ik heb ook een opmerking gemaakt over de scheidsrechter, waar ik spijt van heb. Dat geef ik eerlijk toe. Dat is gewoon emotie. Dat heb je als je 5 minuten na een wedstrijd wordt geïnterviewd."

Alderweireld kreeg toch ook steun van analist Gert Verheyen. "Het Dudenpark heeft heel veel charme, maar het is niet meer van deze tijd. Bij Union vinden ze dat ook, want ze willen bouwen. Alleen is dat in België niet zo evident."