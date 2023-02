Lotte Lie is na coronabesmetting net op tijd klaar voor WK biatlon: "Maar ik ben nog niet de oude"

"Helaas voelde ik me daarna ziek worden", doet Lotte Lie (27) haar verhaal op haar website. "Een sneltest later kreeg ik het slechte nieuws dat ik besmet was met het coronavirus. Ik ben dan teruggekeerd naar Lillehammer om te rusten en te herstellen."

Ik heb gefocust op details die me een betere biatlete moeten maken. Hopelijk werpt dat zijn vruchten af.

Elk nadeel heeft ook een voordeel. "Fysiek kon ik niet voluit trainen, maar ik heb wel de tijd benut om me te verbeteren als atleet. Ik heb gefocust op details die me een betere biatlete moeten maken: techniek, balansoefeningen en oefeningen met mijn geweer. Hopelijk werpt dat zijn vruchten af als mijn lichaam weer honderd procent is."



Met het WK in Oberhof staat vanaf woensdag het hoogtepunt van het biatlonseizoen op het programma. "Het was mijn doel om weer in wedstrijdvorm te geraken tegen het WK, maar ik wist dat ik geduld moest hebben om mijn lichaam de tijd te geven om het virus te bestrijden."



"Ik zit nog niet op het trainingsniveau van voor mijn ziekte, maar het goede nieuws is dat wel weer het goede gevoel te pakken heb op training. Toch voel ik dat ik nog niet de 'oude' ben. Mijn energieniveau is nog niet helemaal terug en ik moet naast de training veel rust inbouwen."