Als in zijn allerbeste dagen: Klay Thompson jaagt 12 driepunters door de ring

Nu Stephen Curry een poosje out is met een knieblessure is het aan de andere Warriors om in te schitteren. Dat is een kolfje naar de hand van Curry's maatje Klay Thompson, die vannacht nog eens demonstreerde dat hij een van de beste driepuntschutters in de NBA-geschiedenis is.

Thompson maakte 12 van zijn 16 driepunters en was in totaal goed voor 42 punten. Dankzij een sterke Thompson wonnen de Warriors met 141-114 van OKC.

Voor Thompson was het de 8e wedstrijd in zijn carrière met 10 of meer driepunters. Alleen ploegmaat Stephen Curry doet beter met 22. Curry en Thompson zijn de enige spelers die al 2 of meer keer 12 driepunters maakten in één wedstrijd. Thompson is ook de recordhouder met 14 driepunters in één match.

"Het was fantastisch om hem zo te zien spelen", zwaait ploegmakker Draymond Green met lof. "We hadden het nodig. Het was ook al even geleden dat we nog eens met ruim verschil gewonnen hadden. Ook daarom doet deze zege deugd, zeker omdat het ook onze eerste match was zonder Stephen."