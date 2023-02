NBA-vedette Stephen Curry is voor onbepaalde tijd out met knieblessure

Een scan leerde de dokters dat de viervoudige NBA-kampioen sukkelt met gedeeltelijke scheurtjes van zijn tibiofibulaire ligamenten en van zijn tussenpees en met een kneuzing van zijn onderbeen.

Een periode van onbeschikbaarheid gaf het communiqué niet mee. Hij speelt alvast maandag niet, stond te lezen, en dat er meer uitleg over een vermoedelijke kalender zou volgen in de komende dagen.



De 34-jarige Curry zou wel enkele weken out zijn. Hij blesseerde zich zaterdag na een botsing met Dallas-speler McKinley Wright in het derde quarter, hij kwam niet meer in actie en ging zondag onder de scanner.



Deze blessure betekent bijna zeker dat hij het All Star Game van 20 februari mist. Curry miste eerder dit seizoen ook al 11 duels met een ontwrichte schouder.