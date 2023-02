Alfa Romeo wil met nieuwe auto grote vooruitgang boeken

Niet alleen de auto ziet er anders uit dan vorig jaar. Gedurende de winterperiode verloor Alfa Romeo zijn teambaas Fred Vasseur aan Ferrari. De ploeg gaat momenteel door zonder teambaas. De piloten bleven wel dezelfde. Valtteri Bottas en Zhou Guanyu behouden hun zitje.

Bottas is alvast ambitieus voor het nieuwe seizoen: "Vorig jaar maakten we in mijn eerste jaar al veel progressie. Nu hebben we maar één doel: beter en sneller worden. Ik weet dat er nog veel werk aan de winkel is, maar ik ben ervan overtuigd dat we dit jaar nog betere resultaten kunnen behalen."

Alfa Romeo werd vorig seizoen zesde in het constructeurskampioenschap. De ploeg kende zijn hoogtepunt vroeg in het seizoen. Valtteri Bottas eindigde op het circuit van Imola op een vijfde plaats.

De C43 ziet er op technisch vlak alvast sterk veranderd uit. De bolide heeft een nieuwe versnellingsbak en afkoelingssysteem. Ook de achtervering werd vernieuwd.



Het Zwitserse team gaat zijn laatste jaar in als Alfa Romeo. Het Italiaanse automerk verlaat de Formule 1. Vanaf 2024 gaat de ploeg door onder de naam Sauber, vanaf 2026 gaat het in zee met Audi.