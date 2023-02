Thibaut Courtois blijft (voorlopig) thuis: doelman zit niet in selectie WK voor clubs

Thibaut Courtois staakte gisteren de opwarming tijdens de competitiematch tegen Mallorca.

De doelman tastte naar zijn linkerlies en kwam niet in actie. Over de ernst van zijn blessure is geen duidelijkheid, maar Courtois is niet opgenomen in de kern van Real Madrid die afzakt naar Rabat.

Daar speelt Real woensdag zijn halve finale tegen Al Ahly. Mocht Real doorstoten naar de finale van zaterdag, dan zou Courtois - zo weten Spaanse media - eventueel nog kunnen worden opgeroepen.

Eden Hazard ligt ook in de lappenmand en is er niet bij. Ook Karim Benzema ontbreekt.