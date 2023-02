Asensio van held naar anti-held in vier dagen voor Real Madrid, blessurezorgen om Courtois

Nog voor de wedstrijd begonnen was, viel Thibaut Courtois uit met een liesprobleem. Afwachten hoe erg de situatie is. Daar kwam een snelle, ongelukkige owngoal bovenop. In een kopduel met spits Muriqi, klopte Nacho zijn eigen doelman: 1-0.

Een trip naar Mallorca in februari klinkt als een perfect medicijn tegen een winterdip en dat kon ook Real Madrid gebruiken na een competitienederlaag tegen Villarreal en een gelijkspel tegen Sociedad in januari.

Asensio mist een penalty

Real speelde alweer niet overtuigend, maar rekent dit seizoen wel vaker op een flits in de tweede helft. Het perfecte moment daarvoor kwam er toen de bal op de stip ging op het uur.

Asensio mocht die voor zijn rekening nemen. Afgelopen donderdag zette hij met een fenomenaal schot Real nog op weg naar de zege tegen Valencia, dus was een penalty een makkelijke klus. Niet dus. Asensio miste.

Zo was het sleutelmoment gepasseerd dat de bezoekers nodig hadden om in de wedstrijd te komen. Real zette wel nog een offensief in, maar Mallorca hield stand. Eden Hazard zat niet in de selectie. Hij liep deze week een knieblessure op.

Barcelona is de lachende derde.