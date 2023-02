Stoffel Vandoorne wordt reservepiloot bij Peugeot in het WK uithouding

De WEC is geen nieuwe discipline voor Vandoorne. Hij nam in 2021 deel aan het kampioenschap, toen voor het Britse Jota-team. Hij eindigde toen als vicekampioen in de LMP2-categorie.

"Ik ben heel blij om me bij Peugeot te voegen als resererijder voor het seizoen 2023 in de FIA WEC. Het is fantastisch om terug te zijn in de wereld van het uithoudingsracen, waar mijn werk nog niet af was", zegt Stoffel Vandoorne.

De regerende wereldkampioen in de Formule E is in de Formule 1 komend seizoen reservepiloot voor het Britse team Aston Martin. Het nieuwe FIA WEC-seizoen start op 11 en 12 maart met een proloog in het Amerikaanse Sebring. De 6 uren van Spa-Francorchamps staan op 29 april op het programma.