Stoffel Vandoorne: "Als het moment daar is, zal ik klaar zijn om in te vallen in Formule 1"

“Dat is heel moeilijk in te schatten", zegt Vandoorne. "Dat ligt niet in mijn handen."

Vandoorne is test- en reserverijder bij Aston Martin. Hoe groot is de kans dat hij dit seizoen in actie komt in de Formule 1?

Wat is nu eigenlijk het grote verschil tussen de Formule E en de Formule 1? "Vooral de manier van remmen is anders."

"Alles in de Formule E gebeurt elektrisch, we hebben geen hydraulische remmen. Ook de aerodynamica van de auto’s is anders", legt Vandoorne uit.



"Er is ook een verschil qua banden. In de Formule E hebben we banden waarmee we op droge en natte wegen kunnen rijden. In de Formule 1 hebben ze slicks (droogweerbanden) en regenbanden."

"De circuits zijn ook helemaal anders, net als de reglementering. Het zijn 2 verschillende kampioenschappen."