Stoffel Vandoorne bezorgt nieuwe team puntje met 10e plaats in Mexico City

Niet meer in zijn vertrouwde zilverpijl van Mercedes waarin hij zijn wereldtitel pakte vorig seizoen. Dat was even wennen voor Stoffel Vandoorne.

Tijdens de kwalificaties in Mexico City raakte de Belg niet verder dan de 14e stek. zijn opdracht was duidelijk: een inhaalrace in de straten van de Mexicaanse hoofdstad.

Dat lukte Vandoorne behoorlijk. In de laatste van 41 rondjes rukte hij op naar een puntenfinish. Zijn ploeggenoot en tweevoudig FE-wereldkampioen Jean-Eric Vergne kwam als 12e over de streep.



De zege ging naar de Brit Jake Dennis (Andretti). Dennis, 2e op de startgrid, nam de leiding in ronde 12. Die zou de Brit niet meer afstaan en won zo zijn 4e ePrix uit zijn carrière.

De Duitser Pascal Wehrlein (Porsche), die vorig jaar triomfeerde in Mexico, werd tweede. De Braziliaan Lucas Di Grassi (Mahindra) - die op polepostie vertrok - vervolledigde het podium.