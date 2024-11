Met een verse turbo staat Thierry Neuville voor inhaalrace: "Al blijft het voor de wereldtitel constant schipperen"

vr 22 november 2024 15:01

Er zal dan toch nog gerekend moeten worden. Na dag 2 van de Rally van Japan hangt de wereldtitel van Thierry Neuville aan een zijden draadje. Wat is er gebeurd en hoe liggen de kaarten na de valse noot? Onze man in Japan schat in: "

De hele dag was het een mysterie: wat schort er aan de wagen van Thierry Neuville? Het antwoord is intussen bevestigd door Hyundai: de turbo, een nagelnieuwe nota bene, liet de WK-leider in de steek. "Toen ik met Neuville sprak na de laatste rit, wist hij nog van niets", vertelt Sammy Neyrinck vanuit Japan. "Maar zijn team wijt de problemen dus aan de turbo en die is nu ook vervangen." "Dat moest gebeuren tijdens de 45 minuten aan het einde van de dag die daarvoor dienen. Daarna moet de wagen zoals altijd naar het parc fermé, het gesloten wagenpark. Ze hebben er met man en macht aan gewerkt." De communicatie van Hyundai was een beetje geheimzinnig. Om de concurrentie op het verkeerde been te zetten? "Neen, want ik zag zelfs hoe enkele mensen van Toyota mee de herstelwerken in de gaten hielden. Noem het een gekende vorm van bedrijfsspionage met spotters."

Ze zullen vannacht nog verder onderzoeken wat er precies aan de hand was en we zullen zaterdag ook snel weten of alles opgelost is. Sammy Neyrinck

Bij een mechanische en gemotoriseerde sport hang je als rijder af van je wagen. "Ze zullen vannacht nog verder onderzoeken wat er precies aan de hand was en we zullen zaterdag ook snel weten of alles opgelost is." Het euvel zelf rechtzetten tijdens de ritten, dat was niet mogelijk voor Neuville en co. "Neen, want tijdens de dag heb je geen technische ondersteuning in de ruime betekenis. Bandenproblemen kan je oplossen, veel meer dan dat niet. Je moet wachten tot die 45 minuten 's avonds." "Je kan dus zeggen dat Neuville het gros van deze dag op halve kracht gereden heeft. Als het ware met de handrem op. Dat moet enorm frustrerend geweest zijn." "Hij was echt prima uit de startblokken geschoten. Er was afgesproken om niet te agressief te rijden, want als WK-leider hoefde hij dat niet te doen. Maar hij deed het gewoon uitstekend en dan is er weer zo'n geval van overmacht."

Geen donderwolk

Thierry Neuville staat nu 15e en begint morgen - met een wagen op 100 procent? - aan zijn inhaalrace. Zaterdag wordt een eerste eindafrekening gemaakt en de top 10 krijgt punten. "Hij moet anderhalve minuut goedmaken op de top 10: dat is veel, maar het is niet onmogelijk. Zijn Hyundai is per slot van rekening een van de sterkste wagens." En toch wordt het hinken op 2 gedachten. "Ja, want als je te hevig doorduwt, dan verhoog je de risico's en kan het weer fout gaan. Kijk naar ploegmaat Andreas Mikkelsen en zijn crash." "Het wordt constant schipperen, want in se moet Neuville eerst en vooral uitrijden. En concurrent Ott Tänak natuurlijk ook." "Wat de Est doet, kan ook een rol spelen. Het kan zomaar gebeuren dat Neuville via de boordradio verneemt dat er iets is gebeurd met Tänak en dan is alles weer anders." Het bekritiseerde puntensysteem - waarbij pechvogels zondag toch nog kunnen sprokkelen - is een halve reddingsboei. "Maar ze zullen die telling binnenkort weer aanpassen. Want hoe leg je dit systeem, met een tussentijdse balans, uit aan mensen die de sport niet op de voet volgen?"

Ik kruiste hem net nog achter de schermen en zijn gezicht stond niet op onweer. Integendeel. Hij heeft ervaring genoeg om hiermee om te gaan. Sammy Neyrinck